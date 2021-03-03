Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец удивила слишком серьезным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала черно-белое фото, на котором позировала в белом пиджаке и ретро-перчатках, с собранными волосами и серьезным выражением лица. При этом Елена все равно выглядела прекрасно.

«Серьезность на этом фото неслучайна, ребята. Хочу пригласить вас завтра на прямой эфир. Пришло время поговорить по-взрослому. Про здоровье и то, что мы им привыкли называть. Про свой опыт нездоровья в том числе. Про мудрость. Про исцеление. Про то, что главное в процессе любых изменений - не торопиться и не заморачиваться!», - отметила Кравец.

Она анонсировала разговор с подписчиками о здоровых привычках в питании, что привело в восторг многих поклонников. В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Я с вами 100%», «Интригующе», «Оо ну шикарная прическа. Красотка Елена», «Марта всегда видит невероятно чувственно», «Хороша чертовка», «Вы красивая», «Ох Елена, вы огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что кроме «Квартал 95» Елена также занимается серьезными проектами, среди которых чтение стихов.

Напомним, что растрепанная Кравец из "Квартала 95" поразила новой внешностью, артистку не узнать: "Пытаюсь повторить все...".

Как сообщала Politeka, Кравец из «Квартал 95» не удержалась и примеряла хищный образ ради нового шоу: «Мамочки мои…».

Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" публично обратилась к дочери после опоздания: "Ты никогда не перестанешь...".