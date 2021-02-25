Артистка розповіла, в чому не сильна

Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, привітала доньку з важливою датою

Зірка - мати трьох дітей, передає Politeka.net. Старшу дочку, Марію, артистка народила 24 лютого 2003 року, а двійнят, Ваню і Катю - 19 липня 2016-го.

Олена в кожному інтерв'ю розповідає про свої чада, які ростуть не по днях, а по годинах.

Так, старша дочка вже відсвяткувала 18 років, з чим Олена і привітала дівчину в Instagram.

Кравець поділилася зворушливим відео з Марією, в якому показані фото, коли та була зовсім маленькою і до наших днів. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"18 років тому ти своєю появою, сміхом і кучериками ощасливила наше життя! 🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️

Сьогодні ти така доросла, але ніколи не перестанеш бути маленькою для мене...) З Днем народження, малятко! Ти й є подарунок..)

P. S. Я не дуже сильна в створенні подібних відео, тому запізнилася з ним на цілий день, але я сподіваюся, ти посміхнешся, коли будеш дивитися ці фото. Вони теплі, як і ти сама🌷", - публічно звернулася до дочки зірка "Квартал 95".

За 20 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів:

"З іменинницею😘 🙌 ✨", "АААААААААААА, вже 18!!! Вітаю вас, красуні ❤️❤️❤️", " Оленко, вітаю вас і Машеньку з такою вже дорослою цифрою! 😍 🎊 🎈 💃 🎉нехай у неї все виходить! Завжди! ❤ ️ 🎈 💃 ", "Як же вона схожа на маму!!!😍 Вітаю❤️", " Ваше красиве продовження!🌸 З Днем народження доньки🧚", "як же вона на вас схожа😍 😍", " мамина копія👏 👏 👏 🔥 🔥. Поздоровляю!!!".

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