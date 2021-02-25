Артистка рассказала, в чем не сильна

Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, поздравила дочь с важной датой

Звезда - мать троих детей, передает Politeka.net. Старшую дочь, Марию, артистка родила 24 февраля 2003 года, а двойняшек, Ваню и Катю - 19 июля 2016-го.

Елена в каждом интервью рассказывает о своих чадах, которые растут не по дням, а по часам.

Так, старшая дочь уже отпраздновала 18 лет, с чем Елена и поздравила девушку в Инстаграм.

Кравец поделилась трогательным видео с Марией, в котором показаны фото, когда та была совсем маленькой и до наших дней. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! 🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️

Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня...) С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок..)

P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они тёплые, как и ты сама🌷", - публично обратилась к дочери звезда "Квартал 95".

За 20 минут пост собрал более 10 тысяч просмотров и много комментариев:

"С именинницей😘🙌✨", "АААААААААААА, уже 18!!! Поздравляю вас, красотки ❤️❤️❤️", "Леночка, поздравляю вас и Машеньку с такой уже взрослой цифрой! 😍🎊🎈💃🎉пусть у неё всё получается! Всегда! ❤️🎈💃", "Как же она похожа на маму!!!😍 Поздравляю❤️", "Ваше красивое продолжение!🌸 С Днем рождения дочери🧚", "Как же она на вас похожа 😍😍", "Мамина копия👏👏👏🔥🔥. Поздравляю!!!".

Напомним, Кравец из "Квартал 95" дерзко бросила вызов Кошевому, покорив ярким выступлением: "До встречи на...".

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