Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець стала учасницею нового шоу
Як передає Politeka.net, в Instagram шоу "Ліпсінк батл" з'явилося відразу кілька відео з Кравець, яка стала однією з перших зірок-учасників проекту.
На першому відео артистка вирішила випробувати фірмову маску шоу в Instagram. На її обличчі з'явився яскравий макіяж з червоними губами зі стразами. Крім цього, перед зіркою з'явився мікрофон. Судячи з усього, Кравець дуже сподобався її новий образ. Вона пожартувала, що потрібно буде повторити його в реальному житті.
"Ось така маска. Мамочки мої, друзі, ви бачите, що відбувається. Слухайте, потрібно спробувати такий макіяж", - зазначила задоволена актриса.
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Крім цього, Кравець запросила всіх своїх шанувальників дивитися шоу, в якому вона однією з перших візьме участь. Як раніше заявлялося, Олена буде пародіювати американську зірку Тіну Тернер.
Відзначимо, що «Ліпсінк батл» - це шоу зоряних пародій, де одні артисти будуть намагатися пародіювати інших. Вже заявлено про участь у шоу Ксенії Мішиної, Маши Єфросиніної, Катерини Кухар, Юрія Горбунова та інших зірок.
Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" в ефектному міні розпатлала волосся, змусивши українців пищати від захвату: "Оленка, запалюй!".
Як повідомляла Politeka, юна дочка Кравець з "Квартал 95" нарозхрист і з новою зачіскою сміливо позувала на камеру:"Маша, вау".
Також Politeka писала, що Олена Кравець з "Квартал 95" публічно звернулася до дочки після запізнення: "ти ніколи не перестанеш...".