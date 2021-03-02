Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець стала учасницею нового шоу

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу "Ліпсінк батл" з'явилося відразу кілька відео з Кравець, яка стала однією з перших зірок-учасників проекту.

На першому відео артистка вирішила випробувати фірмову маску шоу в Instagram. На її обличчі з'явився яскравий макіяж з червоними губами зі стразами. Крім цього, перед зіркою з'явився мікрофон. Судячи з усього, Кравець дуже сподобався її новий образ. Вона пожартувала, що потрібно буде повторити його в реальному житті.

"Ось така маска. Мамочки мої, друзі, ви бачите, що відбувається. Слухайте, потрібно спробувати такий макіяж", - зазначила задоволена актриса.

Крім цього, Кравець запросила всіх своїх шанувальників дивитися шоу, в якому вона однією з перших візьме участь. Як раніше заявлялося, Олена буде пародіювати американську зірку Тіну Тернер.

Відзначимо, що «Ліпсінк батл» - це шоу зоряних пародій, де одні артисти будуть намагатися пародіювати інших. Вже заявлено про участь у шоу Ксенії Мішиної, Маши Єфросиніної, Катерини Кухар, Юрія Горбунова та інших зірок.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" в ефектному міні розпатлала волосся, змусивши українців пищати від захвату: "Оленка, запалюй!".

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кравець з "Квартал 95" нарозхрист і з новою зачіскою сміливо позувала на камеру:"Маша, вау".

Також Politeka писала, що Олена Кравець з "Квартал 95" публічно звернулася до дочки після запізнення: "ти ніколи не перестанеш...".