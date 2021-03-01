Юна дочка актриси "Квартал 95" Олени Кравець здивувала новими фото і відео з загадкової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, днями дочка актриси "Квартал 95" Олени Кравець Марія відзначила 18-річчя. Дівчина активний користувач Instagram, де часто радує фоловерів яскравими публікаціями зі свого життя. Після безлічі знімків з святкування дня народження, вона виклала в мережу чарівне фото і відео, на яких з'явилася в цікавому образі і з новою зачіскою.

Як видно, на фото Маша відображена в цікавій тьмяній локації, вона стоїть в розслабленій позі. Перед камерою юна красуня з'явилася в оригінальному образі - на ній стильна чорна спідничка незвичайного фасону і чорний топ, поверх якого вона недбало накинула вільну білу сорочку, яка так і норовить злетіти з обох плечей. Волосся Кравець-молодшої в пишній завитою укладанні виглядають зовсім по-новому і дуже об'ємно, а на її обличчі легкий природний макіяж. У короткому ролику Марія впевнено позує фотографу, змінюючи пози і вираз обличчя.

У підписі до публікації дівчина залишила лише короткий напис-дату: "26.02". Фоловери тут же кинулися обговорювати нове фото і відео Марії, захоплюючись її природною красою і витонченістю, засипаючи компліментами в коментарях до публікації. "Машкааа 😍 😍красуня!", "Бьютииифул❤️❤️", "Яка гарна!!😍 ", "Красуня😻 🥵 🤍"," Маша, вау💔"," вау😍", " Така красива😍", "Красуня", - пишуть в коментарях до посту Маші.

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