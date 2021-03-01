Юная дочь актрисы "Квартал 95" Елены Кравец удивила новыми фото и видео с загадочной фотосессии

Как сообщает Politeka.net, на днях дочь актрисы "Квартал 95" Елены Кравец Мария отметила 18-летие. Девушка активный пользователь Instagram, где часто радует фолловеров яркими публикациями из своей жизни. После множества снимков с празднование дня рождение, она выложила в сеть очаровательное фото и видео, на которых появилась в интересном образе и с новой прической.

Как видно, на фото Маша запечатлена в интересной тусклой локации, она стоит в расслабленной позе. Перед камерой юная красотка появилась в оригинальном образе – на ней стильная черная юбочка необычного фасона и черный топ, поверх которого она небрежно накинула свободную белую рубашку, которая так и норовит слететь с обеих плеч. Волосы Кравец-младшей в пышной завитой укладке выглядят совсем по-новому и очень объемно, а на ее лице легкий естественный макияж. В коротком ролике Мария уверенно позирует фотографу, меняя позы и выражение лица.

В подпсии к публикации девушка оставила лишь короткую надпись-дату: "26.02". Фолловеры тут же кинулись обсуждать новое фото и видео Марии, восхищаясь ее естественной красотой и изяществом, засыпая комплиментами в комментариях к публикации. "Машкааа 😍😍красотка!", "Бьютииифул❤️❤️", "Какая красивая!!😍", "Красотка😻🥵🤍", "Маша, вау💔", "Вау😍", "Такая красивая😍", "Красотка", - пишут в комментариях к посту Маши.

Напомним, 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" оторвалась на вечеринке в обнимку с Меладзе: кадры попали в сеть.

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