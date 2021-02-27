Дочь известной юмористки, звезды "Квартал 95" Елены Кравец покуражилась на вечеринке, обняв подушку с изображением Валерия Меладзе

Как сообщает Politeka.net Маша Кравец, дочь знаменитой Елены Кравец из Квартала 95 разместила в сторис забавные кадры вечеринки, где она танцует в обнимку с подушкой, на которой изображен в полный рост Валерий Меладзе.

В кадрах маша тесно прижимает Валерия, подпевая и виляя бедрами, песня, которая звучит во время выступления Маши – "Красиво" в которой звучат слова: "В первый день весны на краешке Земли…"

Маша куражиться под известную музыку, и уходит со сцены. Все видео снято в фиолетовом цвете, по всей видимости девушка находится в ночном клубе. Маша танцует в ботинках, мини-юбке и белой рубашке с широкими рукавами.

В ее предыдущем сторис указана вечеринка «SAVE UKRAINIAN TRAP MUSIC», которая проходила 26 февраля.

Ранее дочь артистки показывала как отмечает свое 18-тилетие, она поделилась новым видео в своем ТикТок. На нем Маша и ее подруга соблазнительно танцуют и подпевают популярной песне. При этом, обе девушки преобразились для съемок ролика.

Так, Маша завила волосы и сделала себе непривычно яркий макияж со сверкающими тенями. Девушка выглядит действительно повзрослевшей.

Напомним, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" покуражилась с подружкой в гламурных образах, кадры преображения.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" публично обратилась к дочери после опоздания: "Ты никогда не перестанешь...".

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