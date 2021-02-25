Актриса и юмористка из "Квартал 95" Елена Кравец редко показывает публике свою семью, а особенно четырехлетних двойняшек Ваню и Катю
Однако, ее старшая дочь Маша Кравец, у которой уже давно свой аккаунт в Инстаграм, слила редчайшие кадры с малышами - тем более, что повод прекрасный.
Как передает Politeka.net, девушка 24 февраля отметила 18-летие и поделилась в "сториз" трогательными кадрами, как родные братик с сестричкой ей поздравили.
Белокурая Катя сначала радостно произнесла: "Маша, с днем рождения!". А затем немного засмущалась. Было слышно, как за кадром родители подбадривали малышку.
"Что ты ей желаешь?", - спросила у нее мама.
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"Желаю, чтобы не болела и чтобы - хорошее настроение", - добавила девочка.
"Мой пупсик", - подписала эти кадры довольная сестричка.
Далее Маша показала поздравление брата. Тот, с серьезным выражением лица, по-мужски, долго смотрел в камеру и слушал напутствие отца: "Помаши ей, скажи "я тебя люблю, с днем рождения", а затем сделал по-своему. Малыш скорчил рожицу и издал смешной звук губами, не сказав ни слова.
"Такое поздравление тоже подходит", - посмеялась Маша, добавив в конце веселый смайлик.
В то же время повзрослевшая именниница выставила в Инстаграм несколько фото, на которых позировала с букетом цветов. Публика кинулась поздравлять девушку:
"С днём рождения зайка 🥳"
"любимка"
"Марррррия, с Твоим Днем! 🌼"
"Какая красивая 💔"
"Маха ❤️ целую крепко!"
"С днём рождения крошка❤️ уже при встрече тебя заобнимаю и на ушко скажу пожелания) но самое главное - бери от жизни все⚡️"
Напомним, Кравец из "Квартал 95" дерзко бросила вызов Кошевому, покорив ярким выступлением: "До встречи на...".
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