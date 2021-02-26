Дочь звезды «Квартал 95» Елены Кравец превратилась в гламурную певицу, впечатлив своим талантом
На днях Маша Кравец отпраздновала свое 18-летие, получив поздравления от мамы и друзей. Судя по всему, теперь молодая девушка вовсю наслаждается жизнью, пробуя себя в разных образах.
Как сообщает Politeka.net, дочь артистки поделилась новым видео в своем ТикТок. На нем Маша и ее подруга соблазнительно танцуют и подпевают популярной песне. При этом, обе девушки преобразились для съемок ролика.
Так, Маша завила волосы и сделала себе непривычно яркий макияж со сверкающими тенями. Девушка выглядит действительно повзрослевшей.
«Мы такие чертовски красивые», - подписала видео Кравец-младшая.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Влад Яма из "Танців з зірками" шокировал новым лицом, вернувшись из Майами: "Мы дома..."
Юрия Горбунова и Осадчую при ребенке обложили матом во Львове: "Та пошел ты…"
73-летняя Ротару пропала после гуляний у олигарха, сын сообщил детали: "Когда звонишь, но..."
"Старался помочь каждому, но себе не смог": остановилось сердце молодого украинского врача, детали трагедии
В комментариях пользователи отметили, что юные певицы еще дадут жару именитым звездам.
«Боже - Богини. Михайлов в сторонке, Лепс – обескуражен», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Маша выложила в своих Instagram-сторис забавную подборку фотографий, на которых можно увидеть ее друзей, младших брата и сестру, и даже президента Владимира Зеленского.
Также Маша показала забавные кадры, на которых буквально целует кроссовки на своих стопах, задрав ноги к лицу.
Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" публично обратилась к дочери после опоздания: "Ты никогда не перестанешь...".
Как сообщала Politeka, редкие кадры с подросшими двойняшками Кравец из "Квартал 95" слили в Сеть, какие они сейчас: "Мой пупсик".
Также Politeka писала, что дочь Елены Кравец из "Квартал 95" ярко отметила 18-летие: много парней, поцелуи и танцы до упада.