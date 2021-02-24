Старшая дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша показала, как ее поздравляли с 18-летием
Как сообщает Politeka.net, старшая дочь актрисы "Квартала 95" Елены Кравец Маша на днях отметила свой 18-й день рождения. По этому поводу красотка похвасталась подарками и поздравлениями. Мария выложила в своих Instagram-сторис забавную подборку фотографий, на которых можно увидеть ее друзей, младших брата и сестру, и даже президента Владимира Зеленского.
Среди фотографий, которые показала Кравец-младшая, много архивных кадров, на которых девочка еще совсем юная. Среди этих снимков также есть одно фото, на котором Маша и ее друг запечатлены в компании Владимира Зеленского, очевидно, фотография была сделана еще до того, как он стал президентом.
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Также Маша показала забавные кадры, на которых буквально целует кроссовки на своих стопах, задрав ноги к лицу. Похоже, это был долгожданный подарок, который девушка получила в свой день рождения, отсюда и такая реакция.
Поздравили свою старшую сестренку и близнецы Ваня и Катя, и выглядит это по-настоящему трогательно. За кадром слышно родителей, которые снимают и подсказывают детям, что говорить. Так, малышка Катя, улыбаясь, пожелала сестре Маше не болеть, и чтобы было хорошее настроение, а вот брат Ваня совсем засмущался, и только скорчил рожицу, не сказав ни слова.
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