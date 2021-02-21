Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець стане учасницею нового шоу

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з офіційного аккаунта шоу «Ліпсінк батл» в Instagram. На сторінці з'явилося відео, в якому Олена перетворюється в американську зірку Тіну Тернер.

Крім цього, в мережі з'явилася нарізка відео, на якому Кравець ефектно пародіює співачку. На Олені були надіті чорні колготки в сіточку і спокусливе міні. Зверху вона, як і Тіна Тернер, накинула об'ємну джинсову куртку. Образ завершувала перука з величезною копицею світлого волосся, яку Кравець розпатлала, щоб образ вийшов особливо гарячим.

У коментарях українці прийшли в захват від образу актриси.

"Ох і пожежа. Олена шикарно увійшла в образ", " Оленка, чекаємо. Запалюй!", "Шикарна", "Ленчик ну ти і молодець! Це ж треба такий профі міняти вигляд, ким ти тільки не була, чому ти досі ні народна, заслужена України", "Ось це отжигаєш", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що самій Кравець образ Тіни Тернер дуже сподобався. Вона зізналася, що їй близька співачка свободою духу. Вже кілька тижнів Кравець, за її словами, проводить на репетиціях, готуючись до шоу.

Нагадаємо, що Олену Кравець несподівано викреслили з програми "Жіночого кварталу", українці ахнули: "Скотилися".

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