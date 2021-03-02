Украинская актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец стала участницей нового шоу
Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Липсинк батл» появилось сразу несколько видео с Кравец, которая стала одной из первых звезд-участников проекта.
На первом видео артистка решила испробовать фирменную маску шоу в Инстаграм. На ее лице появился яркий макияж с красными губами со стразами. Кроме этого, перед звездой появился микрофон. Судя по всему, Кравец очень понравился ее новый образ. Она пошутила, что нужно будет повторить его в реальной жизни.
«Вот такая маска. Мамочки мои, друзья, вы видите, что происходит. Слушайте, нужно попробовать такой макияж», - отметила довольная актриса.
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Кроме этого, Кравец пригласила всех своих поклонников смотреть шоу, в котором она одной из первых примет участие. Как ранее заявлялось, Елена будет пародировать американскую звезду Тину Тернер.
Отметим, что «Липсинк батл» - это шоу звездных пародий, где одни артисты будут пытаться пародировать других. Уже заявлено об участии в шоу Ксении Мишиной, Маши Ефросининой, Екатерины Кухар, Юрия Горбунова и других звезд.
Напомним, что Кравец из «Квартал 95» в эффектном мини растрепала волосы, заставив украинцев пищать от восторга: «Леночка, жги!».
Как сообщала Politeka, юная дочь Кравец из "Квартал 95" нараспашку и с новой прической смело позировала на камеру: "Маша, вау".
Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" публично обратилась к дочери после опоздания: "Ты никогда не перестанешь...".