Украинская актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец стала участницей нового шоу

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Липсинк батл» появилось сразу несколько видео с Кравец, которая стала одной из первых звезд-участников проекта.

На первом видео артистка решила испробовать фирменную маску шоу в Инстаграм. На ее лице появился яркий макияж с красными губами со стразами. Кроме этого, перед звездой появился микрофон. Судя по всему, Кравец очень понравился ее новый образ. Она пошутила, что нужно будет повторить его в реальной жизни.

«Вот такая маска. Мамочки мои, друзья, вы видите, что происходит. Слушайте, нужно попробовать такой макияж», - отметила довольная актриса.

Кроме этого, Кравец пригласила всех своих поклонников смотреть шоу, в котором она одной из первых примет участие. Как ранее заявлялось, Елена будет пародировать американскую звезду Тину Тернер.

Отметим, что «Липсинк батл» - это шоу звездных пародий, где одни артисты будут пытаться пародировать других. Уже заявлено об участии в шоу Ксении Мишиной, Маши Ефросининой, Екатерины Кухар, Юрия Горбунова и других звезд.

Напомним, что Кравец из «Квартал 95» в эффектном мини растрепала волосы, заставив украинцев пищать от восторга: «Леночка, жги!».

Как сообщала Politeka, юная дочь Кравец из "Квартал 95" нараспашку и с новой прической смело позировала на камеру: "Маша, вау".

Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" публично обратилась к дочери после опоздания: "Ты никогда не перестанешь...".