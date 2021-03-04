Очаровательная Елена Кравец рассмешила забавным перфомансом, вот это номер
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Елены Кравец появилось забавное видео, которое демонстрирует изумительную игру Кравец, как актрисы и мастера своего дела (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).
Суть видео такова, что ее героиня просыпается в кровати с мужчиной, не зная кто он, девушка надевает очки и понимает, что находится в кровати с незнакомцем.
Несравненная игра Елены завораживает, она прокомментировала видео репликами своей героини:
"О, Боже мой! Позор какой, Господи! Это позор! Это фиаско! Так просто".
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В видео не показывают, кто же оказался в одной постели с Кравец, видимо, чтобы подогреть интерес к новому выпуску "Квартала 95". Однако видно, как Елена слишком уж переживает о случившемся, понимая, что могло произойти "самое страшное".
Елена для видео выбрала белую рубашку с черными пуговичками и черный топ, на шее у знаменитости двойная цепочка, чокер, с бриллиантами. Волосы юмористка завязала в неопрятный пучок, и прическа выглядит немного растрепанной. От "мужчины" видна только рука, которая лежит на быльце кровати в футболке с коротким рукавом.
Она бесконечно говорит, поправляя расстегнутую рубашку, то одевая, то снимая очки, и трясущимися руками смотрит то на мужчину, то на выпитые бутылки из-под шампанского.
Ранее Кравец публиковала приглашение для своих фанатов смотреть "Липсинк батл", в котором она одной из первых примет участие. Как ранее заявлялось, Елена будет пародировать американскую звезду Тину Тернер.
Напомним, что серьезная Кравец из «Квартал 95» срочно обратилась к украинцам: «Пришло время поговорить по-взрослому…».
Как сообщала Politeka, Кравец из «Квартал 95» не удержалась и примеряла хищный образ ради нового шоу: «Мамочки мои…».
Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" публично обратилась к дочери после опоздания: "Ты никогда не перестанешь..."