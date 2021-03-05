Украинская актриса, звезда Квартал 95 удивила забавным фото возле «пончары»

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото возле баннера нового мультика, который стартует в прокате украинских кинотеатров 18 марта, как оказывается фото Елены возле баннера неспроста.

В кадре Елена стоит скрестив ножки в серых в клетку узких штанах и нежно-розовом свитере. Голову знаменитость украсила черной модной шляпкой. В посте она рассказала о своем участии в проекте "Пончары: "Глобальное закругление": "Я очень люблю качественную анимацию и очень люблю дубляж, дарить свой голос очаровательному персонажу — это само по себе прекрасное и очень сильное ощущение", - пишет юмористка.

Также Елена приоткрыла завесу тайны, и отметила, что мультитк, который продублировала Елена, добрый и смешной. Он о дружбе и отношениях братьев и сестер.

"Персонажи вызывают только теплые чувства — они такие уютные, забавные, пушистые, настоящие вкусняшки!".

Поклонники отреагировали на новость умилением и теплыми комментариями, которые подарили Елене приятные моменты:

"Клас,ви молодець!❤❤❤" "Персонаж, що говорить голосом Олени, стає ще чарівнішим, разів так у 100❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕🥰🥰🥰. Олена, може все👏👏👏👏", отозвались поклонники артистки.

Напомним, Елена Кравец показала несколько кадров своего участия в шоу "Липсинк батл". Кравец пригласила всех своих поклонников смотреть шоу, в котором она одной из первых примет участие. Как ранее заявлялось, Елена будет пародировать американскую звезду Тину Тернер.

Напомним, что пикантное видео Кравец из "Квартал 95" в постели с незнакомцем облетело сеть: "Это позор, это фиаско!"

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