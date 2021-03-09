Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец впечатлила элегантным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала ссылку на свое свежее интервью для журнала Еlle. В сторис она поделилась снимком, на котором предстала в черном костюме. Актриса смотрела вверх, пока ее волосы растрепались в разные стороны. На ее руках красовались перчатки в сеточку. Красивый пиджак и штаны сделали из Елены настоящую леди.

В интервью для Еlle, которое было посвящено 8 Марта, Елена рассказала о том, как ей удается работать в мужском коллективе, а также совмещать работу и материнство. Актриса не стала строить из себя идеальную мать, честно признавшись, как относится к своим детям.

По словам Кравец, в приоритете всегда должно быть что-то одно, поэтому найти баланс крайне трудно, а иногда просто невозможно. Актриса подчеркнула, что дети приходят в семью с устоявшимися семейными правилами, поэтому он должен привыкать к семейному распорядку, а не вся семья подстраиваться под него.

«Мне кажется, это не очень гуманно - переводить смысл своей жизни на малыша. Пусть у ребенка будет своя жизнь, он тоже имеет на это право», - объяснила свою позицию Кравец.

Напомним, что серьезная Кравец из «Квартал 95» срочно обратилась к украинцам: «Пришло время поговорить по-взрослому…».

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" в бесстыжем мини и пышном парике поразила перевоплощением: "Ой, мамочки!".

Также Politeka писала, что Елена Кравец удивила признанием о своей работе помимо "Квартала 95": "Очень сильное ощущение...".