Українська актриса, зірка Квартал 95 здивувала кумедним фото біля " пончари»

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото біля банера нового мультика, який стартує в прокаті українських кінотеатрів 18 березня, як виявляється фото Олени біля банера неспроста.

У кадрі Олена стоїть схрестивши ніжки в сірих в клітку вузьких штанях і ніжно-рожевому светрі. Голову знаменитість прикрасила чорним модним капелюшком. У пості вона розповіла про свою участь у проекті "Пончари: " глобальне закруглення": "я дуже люблю якісну анімацію і дуже люблю дубляж, дарувати свій голос чарівному персонажу — це саме по собі прекрасне і дуже сильне відчуття", - пише гумористка.

Також Олена відкрила завісу таємниці, і зазначила, що мультитк, який продублювала Олена, добрий і смішний. Він про дружбу і стосунки братів і сестер.

"Персонажі викликають тільки теплі почуття - вони такі затишні, забавні, пухнасті, справжні ласощі!".

Шанувальники відреагували на новину розчуленням і теплими коментарями, які подарували Олені приємні моменти:

"Клас, ви молодець!❤ ❤ ❤ ""Персонаж, що говорити голосом Олені, стає ще чарівнішим, разів так у 100❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕🥰🥰🥰. Олена, може все👏 👏 👏 👏", відгукнулися шанувальники артистки.

Нагадаємо, Олена Кравець показала кілька кадрів своєї участі в шоу "Ліпсінк батл". Кравець запросила всіх своїх шанувальників дивитися шоу, в якому вона однією з перших візьме участь. Як раніше заявлялося, Олена буде пародіювати американську зірку Тіну Тернер.

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