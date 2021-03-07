Гумористка з "Квартал 95" Олена Кравець викликала фурор несподіваним образом - актрису відразу й не впізнати
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 44-річної зірки в Instagram опублікували яскраве фото, на якому Олена постала в новому для себе амплуа.
Так, Кравець перевтілилася в американську співачку Тіну Тернер заради участі в шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл".
В одному з наступних ефірів актриса з'явиться на сцені в безсоромному сріблястому міні з сіточки та рваній джинсовій курточці. Олена не часто балує публіку настільки відвертими образами, а тут вона явно дала волю своїм найсміливішим бажанням - з таким зухвалим декольте Кравець ще не бачили.
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Образ ефектно доповнили пишна грива та відповідний грим (довелося накинути років 30 і зробити шкіру на багато тонів темніше).
"Олена Кравець з перевтіленням у Тіну Тернер впоралася?.. Олені як актрисі було легко перевтілитися в цей образ. Номер вийшов приголомшливий, в ньому дуже багато піротехніки, наприклад 12-метровий піротехнічний дощ, який заповнив всю сцену...", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не вірячи своїм очам:
"Не те, Олена є Олена"
"Ой, мамочки!😮"
"Ба....!❤️"
"🔥Вогонь!!!"
"Клас! Я подумала, що це фото Тернер справжньої❤️"
"Більше на Алегрову"
"Не схожа, поверніть Олену)"
"Ой, пардон, не впізнала, Оленка"
"Справжня Ленуська набагато красивіша"
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