Гумористка з "Квартал 95" Олена Кравець викликала фурор несподіваним образом - актрису відразу й не впізнати

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 44-річної зірки в Instagram опублікували яскраве фото, на якому Олена постала в новому для себе амплуа.

Так, Кравець перевтілилася в американську співачку Тіну Тернер заради участі в шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл".

В одному з наступних ефірів актриса з'явиться на сцені в безсоромному сріблястому міні з сіточки та рваній джинсовій курточці. Олена не часто балує публіку настільки відвертими образами, а тут вона явно дала волю своїм найсміливішим бажанням - з таким зухвалим декольте Кравець ще не бачили.

Образ ефектно доповнили пишна грива та відповідний грим (довелося накинути років 30 і зробити шкіру на багато тонів темніше).

"Олена Кравець з перевтіленням у Тіну Тернер впоралася?.. Олені як актрисі було легко перевтілитися в цей образ. Номер вийшов приголомшливий, в ньому дуже багато піротехніки, наприклад 12-метровий піротехнічний дощ, який заповнив всю сцену...", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не вірячи своїм очам:

"Не те, Олена є Олена"

"Ой, мамочки!😮"

"Ба....!❤️"

"🔥Вогонь!!!"

"Клас! Я подумала, що це фото Тернер справжньої❤️"

"Більше на Алегрову"

"Не схожа, поверніть Олену)"

"Ой, пардон, не впізнала, Оленка"

"Справжня Ленуська набагато красивіша"

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