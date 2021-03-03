Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець здивувала занадто серйозним образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала чорно-біле фото, на якому позувала в білому піджаку і ретро-рукавичках, із зібраним волоссям і серйозним виразом обличчя. При цьому Олена все одно виглядала чудово.
"Серйозність на цьому фото невипадкова, друзі. Хочу запросити вас завтра на прямий ефір. Прийшов час поговорити по-дорослому. Про здоров'я і те, що ми їм звикли називати. Про свій досвід нездоров'я в тому числі. Про мудрість. Про зцілення. Про те, що головне в процесі будь-яких змін - не поспішати і не морочитися!» ,- зазначила Кравець.
Вона анонсувала розмову з підписниками про здорові звички в харчуванні, що привело в захват багатьох шанувальників. У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.
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"Я з вами 100%", «інтригуюче», «Оо ну шикарна зачіска. Красуня Олена", "Марта завжди бачить неймовірно чуттєво», «Хороша чортиця», «ви красива», "Ох Олена, ви вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що крім "Квартал 95" Олена також займається серйозними проектами, серед яких читання віршів.
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