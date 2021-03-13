Известная юмористка из Квартал 95 Елена Кравец показала трогательные кадры после концерта "Квартала" перед украинскими защитниками
Как передает Politeka.net, в своем сторис в Инстаграм Елена Кравец показала как не отпускали истосковавшиеся зрители артистов. Цветы, овации, селфи и много любви и обожания, почувствовали артисты после долговременного перерыва.
На фото размещенных артисткой она в окружении военных, которые пришли послушать их выступление.
Зрители обожают одну из самых ярких участниц Квартала. Елена умеет в любой ситуации оставаться жизнерадостной, женственной и очаровательной. А ее преданность работе, которая приносит ей удовольствие, чувствуют преданные зрители.
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В кадрах Елена принимает от военных цветы и делает селфи. Она подписала фото "Мариуполь 💋", и "Мариуполь, спасибо!"
Истосковавшиеся по выступлениям на сцене "кварталовцы" выглядят очень счастливыми. А что уж говорить о зрителях, а тем более зрителях военных, которые как никто оценят тонкий юмор, ведь только имея здоровое чувство юмора можно пережить трудности и невзгоды, которые несут на своих плечах защитники страны.
Напомним, что Кравец из "Квартала 95" вся в черном преподала урок женственности: "Лена, вы умничка...".
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