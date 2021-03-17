Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец поделилась с украинцами полезными советами

На своей странице в Инстаграм юмористка провела видеоэфир с разработчиком одной из систем правильного питания Павлом Богаччи. В данный момент артистка старается сама следовать его рекомендациям и перестраиваться на систему "мудрого питания". Однако, в видео она призналась, что пока у нее это получается не всегда. Об этом пишет Politeka.net.

По словам Кравец, она пока только в процессе перехода на новую диету. Артистка также ответила всем, кто переживает о ее самочувствии.

«Многие начали переживать: «Лена, мы за вас переживаем! В Вашем рационе нет белка!». Ну, я их успокаиваю, говорю, что белка достаточно», - рассказала юмористка.

Она также призналась, что уже успела нарушить один из принципов диеты.

«Я сегодня грешна, грешила сегодня. У меня вчера была съемка…и сегодня у меня выходной, поэтому я съела печенюшку и блинчики», - рассказала звезда.

В комментариях к видео подписчики отреагировали на ее эфир.

«Невероятно познавательный эфир. Леночка, спасибо Вам», «Елена, королева, берегите себя», «Леночка ты умничка», «Пора на пенсию», «Молодчины!!!! Нужно сеять зерна», «Очень полезная информация! Спасибо, что делитесь», - пишут люди.

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