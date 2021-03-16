Известная украинская юмористка Елена Кравец очаровала образом, загадочно улыбнувшись

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Елена разместила невероятно теплое и яркое фото в белой рубашке и джинсах.

Елена с недавних пор проводит прямые эфиры с интересным автором метода "мудроед" о здоровом питании, Павлом Богаччи.

Елена решила пригласить своих подписчиков на новый эфир с Павлом, в котором собирается рассказать о новых пищевых привычках и результатах, к которым они приводят.

"Я в процессе своего эксперимента с новыми пищевыми привычками и с удовольствием буду делиться своими результатами с вами", - написала Елена.

Методика "мудроедения", разрушает многие мифы о продуктах и их совместимости, пишет Елена в своем посте. Она анонсировала: "Наша тема: "Мудрые и немудрые совместимости продуктов"".

Поклонники невероятно рады видеть Елену на страничке в Инстаграм, они засыпали свою фаворитку комплементами:

"Какая же Вы невероятно красивая ❤️", "БОГИНЯ 🙌🏻💖", "Самая красивая 😍😍😍", "Кайф, завтра буду❤️", "Прикид был классный-Вам идет!🔥🔥🔥", "Молодчина!!! Изменения очень заметны❤️", "Так держать👏", "Ослепительно красивая!!! 😍", "Красивая женщина с невероятным обаянием и шармом🌹". - написали поклонник.

Напомним, что Елена Кравец неожиданно покинула Женский квартал, что теперь будет с "вечерним": "Да, я ушла...".

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" дала фору заводной Могилевской, превратившись в яркую блондинку: "Что тут сказать...".

Также Politeka писала, что счастливая Кравец из "Квартала 95" в окружении мужчин в форме похвалилась "трофеем": неожиданные кадры.