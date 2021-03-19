Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, показала своїх дітей, що підросли
Зірка стала мамою тричі - у 2003 році вона народила дочку, Марію, а у 2016-му - двійнят Івана і Катерину, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Довгий час артистка приховувала обличчя молодших чад. Кравець зізналася, що не хотіла показувати малюків.
"Я їх трошки ховала. У кожної мами свої забобони", - сказала вона, опублікувавши фото облич малюків у 2019 році.
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За словами Олени, малюки абсолютно не схожі один на одного характерами. Зірка розповіла, що обидва ніби з різних планет.
"Катя – філософ, Катя – вчений, вона задумлива і мрійлива. Ваня теж дуже чутливий хлопець, але Ваня – це живчик. Вони доповнюють один одного", - розповіла Олена.
Зірка намагається весь вільний час проводити з малюками. Цього разу її разом з Іваном і Катериною підловила відома телеведуча, Катя Осадча, на одному із заходів.
Кравець давала інтерв'ю про дітей, а ті сиділи позаду, розслабившись у кріслах. Можна помітити, як сильно двійнята підросли.
"Скоро у Світському Житті ♥ ️ ✨ ",- написали автори поста.
Публікація за кілька годин зібрала майже 4000 переглядів.
"Ох, клас👏 👏 👏. Чекаю з нетерпінням 👏👏👏❤️❤️❤️😍😍", - прокоментував один з фанатів.
Нагадаємо, Олена Кравець показала свою літню маму, Надію Маляшенко. Артистка записала відео в квартирі матері, в якій нещодавно зробила ремонт.
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