Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, показала своих подросших детей

Звезда стала мамой трижды - в 2003 году она родила дочь, Марию, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерину, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Долгое время артистка скрывала лица младших чад. Кравец призналась, что не хотела показывать малышей.

"Я их немножко прятала. У каждой мамы свои забобоны", – сказала она, опубликовав фото лиц малышей в 2019 году.

По словам Елены, малыши совершенно не похожи друг на друга характерами. Звезда рассказала, что оба будто с разных планет.

"Катя – философ, Катя – ученый, она задумчивая и мечтательная. Ваня тоже очень чувствительный парень, но Ваня – это живчик. Они дополняют друг друга", – рассказала Елена.

Звезда старается все свободное время проводить с малышами. В этот раз ее вместе с Иваном и Екатериной подловила известна телеведущая, Катя Осадчая, на одном из мероприятий.

Кравец давала интервью о детях, а те сидели позади, расслабившись в креслах. Можно заметить, как сильно двойняшки подросли.

"Скоро в Світському Житті ♥ ️✨", - написали авторы поста.

Публикация за несколько часов собрала почти 4000 просмотров.

"Ох, класс 👏👏👏. Жду с нетерпением 👏👏👏❤️❤️❤️😍😍", - прокомментировал один из фанатов.

Напомним, Елена Кравец показала свою пожилую маму, Надежду Маляшенко. Артистка записала видео в квартире матери, в которой недавно сделала ремонт.

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