Відома українська гумористка Олена Кравець зачарувала образом, загадково посміхнувшись

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Олена розмістила неймовірно тепле і яскраве фото в білій сорочці і джинсах.

Олена віднедавна проводить прямі ефіри з цікавим автором методу "мудроїд" про здорове харчування, Павлом Богаччі.

Олена вирішила запросити своїх передплатників на новий ефір з Павлом, в якому збирається розповісти про нові харчові звички і результати, до яких вони призводять.

"Я в процесі свого експерименту з новими харчовими звичками і з задоволенням буду ділитися своїми результатами з вами", - написала Олена.

Методика "мудроїдіння", руйнує багато міфів про продукти і їх сумісності, пише Олена у своєму пості. Вона анонсувала: "Наша тема:"мудрі і немудрі сумісності продуктів"".

Шанувальники неймовірно раді бачити Олену на сторінці в Instagram, вони засипали свою фаворитку комплементами:

"Яка ж Ви неймовірно красива ❤️", "БОГИНЯ🙌 💖", "Найкрасивіша😍 😍 😍", "Кайф, завтра буду❤️", "Прикид був класний - вам йде!🔥 🔥 🔥 ", "Молодчина!!! Зміни дуже помітні❤️", "Так тримати👏", "Сліпуче красива!!! 😍 ", "Красива жінка з неймовірною чарівністю і шармом🌹". - написали шанувальник.

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