Юмористка из "Квартал 95" Елена Кравец и ее муж удивили откровением - какие страсти кипят в их семье
Как передает Politeka.net, парочка дала мини-интервью Екатерине Осадчей в "Світському житті", ответив на вопросы, связанные с танцами, а они, оказывается, не на последнем месте в списке любимых дел каждого из членов их семьи.
Так, сама Елена два года назад принимала участие в шоу "Танці з зірками". После 12 недель участия они с партнером Максом Леоновым покинули проект, с вагоном невероятных впечатлений.
"Это было красиво, ярко и сильно, больно, весело, честно, порой наизнанку", - так описывала свои ощущения после паркета Кравец.
Сейчас юмористка решила сделать танцевальный перерыв, однако ее супруг, экс-продюсер "Квартал 95" Сергей Кравец, мечтает вместе с ней заниматься латиноамериканскими танцами. Тем болем, что как оказалось, он совсем не ревновал возлюбленную к ее партнеру по шоу.
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"Мы же понимаем, что это телевидение, эмоции, которые должны быть на экране, - признался он. - Когда ты приходишь на репетицию и видишь, как люди работают, умирают, понимаешь, что там больше физики, чем химии".
Кроме того, танцами на профессиональном уровне занимается 18-летняя дочь Елены и Сергея Маша. Даже малыши, 4-летние двойняшки Катя и Ваня, уже посещают кружок бальных танцев.
Ранее мы рассказывали, Елена растрогала публику забавной историей и редким кадром мужа и сына.
"- Пап, а что такое «древняя канализация»?
- Может «цивилизация», Вань?
- Сейчас... я задумался...
😂😂😂😂
#моимужички", - говорится в подписи.
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