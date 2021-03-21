Звезда "Квартал 95" Елена Кравец обескуражила забавным моментом с мужем и четырехлетним сыном

Как передает Politeka.net, 44-летняя юмористка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала мужа, экс-продюсера "Квартал 95" Сергея Кравца и сына Ивана. Стоит отметить, Елена редко выставляет семейные кадры, к примеру, внешность двойняшек (у Вани есть сестричка Катя) скрывала с их рождения и только недавно решилась показать.

Отец с мальчиком в зимних куртках и теплых шапках стояли на судне, возможно, катере. Оба улыбались в камеру.

В подписи Елена поделилась забавным диалогом, произошедшим между ними:

"- Пап, а что такое «древняя канализация»?

- Может «цивилизация», Вань?

- Сейчас... я задумался...

😂😂😂😂

#моимужички"

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие заметили невероятное сходство между Еленой и ее сыночком.

"Маленький похож на маму😍"

"Клас🔥номер готов😅😍❤️"

"Сын копия Лены 👍 и муж красавчик"

"Папа и маленькая Леночка! Такие позитивчики!"

"😂Малой супер 👏 😍"

"Ванюха! Мамина копия 🔥"

"Классная мужская половина в семье!! Чувство юмора - великая сила !!!💯✌️👍🙏🔥"

"Ваш сынок лапочка!!👍"

"Юморит с детства 👏"

Ранее мы рассказывали, Кравец произвела фурор неожиданным перевоплощением в американскую певицу Тину Тернер. В рамках шоу пародий "Липсинк батл" Елене пришлось "потемнеть", одеть мини-юбку и пышный парик.

"Класс! Я подумала, что это фото Тёрнер настоящей🔥👏❤️"; "Не похожа, верните Лену)"; "Ой, пардон, не признала, Леночка"; "Настоящая Ленуська намного красивее", - отреагировала публика.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" очаровала украинцев лучезарной улыбкой: "Богиня".

Как сообщала Politeka, как выглядят двойняшки Кравец из "Квартал 95", лица которых она долго скрывала, Осадчая решила показать: "Свои забобоны".

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" ошарашила откровением о переменах в своей жизни: "Грешила...".