Зірка студії "Квартал 95", українська актриса Олена Кравець здивувала зйомками під час карантину

Як передає Politeka.net, в Instagram у стилістів і візажистів з'явилися відео, на яких вони наводять красу відомій артистці. Пізніше відео з'явилося на фан-сторінках Кравець. На роликах актрису перетворювали на справжню красуню, зробивши їй голлівудську укладку і вечірній макіяж.

"Дуже красива Олена. Сьогодні на зйомках", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях зірці "Квартал 95" залишили масу приємних слів, оскільки 44-річна актриса виглядала чудово.

"Оленка-супер, Голлівуд", "феєрична", "як завжди найкраща", «ти неймовірна», «тобі пасує», "Краса врятує світ", - пишуть користувачі Мережі.

Крім цього, з'явилося відео, на якому Олена вирішила прокоментувати свій зовнішній вигляд.

"Ні, це не зйомки. Ні, це не захід. Всі на карантині. Всі в масках!",- заявила Кравець з іронією в голосі.

Відзначимо, що Олена Кравець єдина жінка-актриса в «Квартал 95». Довгі роки вона працювала у виключно чоловічому колективі, поки не зважилася створити "Жіночий квартал". Правда, в новому сезоні шоу вона брати участь не буде через нестачу часу.

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