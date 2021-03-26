Дочь известной юмористки Елены Кравец Мария набирает все большей популярности в сети, девушка удивила рассказами о своем детстве

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Мария разместила ответы в рубрике "Было/не было". Девушка рассказала, как проходило ее детство.

В частности дочь знаменитости спросили, прыгала ли она с парашюта. Мария проиллюстрировала свое лицо смайликами, и ответила "Ноу". Также поведала, что лежала в больнице, и ела еду с пола. "Быстро поднятое не считается упавшим", - пошутила девушка.

Поклонники Марии спросили, разбивала ли она телефон, на что Мария ответила утвердительно, а на вопрос попадала ли в аварию - нет. Также стало известно, что украшения Мария заказывает, но не против купить какое-нибудь на Андреевском спуске.

Девушка разместила детское фото, и на вопрос "Было такое что резко в один момент поняла, что детство прошло", ответила с грустным смайликом - "да".

Поклонники поинтересовались вопросами гигиены и спросили, давила ли Мария прыщи. На что Мария ответила, что у нее их не было, поэтому не давила. Девушка посоветовала никому не делать такого, потому, что это очень вредно.

Последний вопрос на который ответила Мария, это о выступлении на сцене Квартал 95.

Девушка разместила фото с мамой, и ответила - "Было"

Известно, что дочери звездной артистки 18 лет, она живет отдельно от своих родителей, в комментариях к ее снимкам часто можно встретить мнение, что она очень похожа на маму.

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