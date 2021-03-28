Відома українська ведуча Катерина Осадча постала в яскравому образі й підкорила красивою посмішкою
Зірка з ранніх років працювала в модельному бізнесі, тому вона вміє позувати, а її фото стають, можна сказати, справжнім витвором мистецтва, повідомляє Politeka.net.
Модель знаходить час на соцмережі й часто ділиться зі своїми 1,6 мільйона підписників в Instagram, знімками.
Цього разу Катерина постала в синьому костюмі, на який вона зверху накинула світлу куртку. Завершили образ української знаменитості стильні окуляри.
Красуня посміхалася сонечку, мабуть, дочекавшись весняного тепла.
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"Кольоротерапія! 👯 ♀ ️ ",- написала Осадча.
За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів. Деякі навіть припустили про вагітність зірки.
"Колір настрою - синій!😍 ", "Катю, хто вас так добре фотографує?", "Межигір'я", " обожнюю синій😍вам личить ❤❤️", "яка хороша 😍 неймовірний Колір 🤤", "Синій тобі пасує", "а вона вагітна або мені здається?",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Катя Осадча, досягнувши великих висот в модельному бізнесі, і попрацювавши за кордоном, в 18 років повернулася на батьківщину. У зірки з'явився твердий намір стати тележурналісткою.
Катя стала займатися, виробляючи дикторську мову, і навчаючись української мови досконало.
Після наполегливої праці модель потрапила на "Перший національний" канал, і поступово вона стала завойовувати любов публіки.
Нагадаємо, Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і...".
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