Відома українська ведуча Катерина Осадча постала в яскравому образі й підкорила красивою посмішкою

Зірка з ранніх років працювала в модельному бізнесі, тому вона вміє позувати, а її фото стають, можна сказати, справжнім витвором мистецтва, повідомляє Politeka.net.

Модель знаходить час на соцмережі й часто ділиться зі своїми 1,6 мільйона підписників в Instagram, знімками.

Цього разу Катерина постала в синьому костюмі, на який вона зверху накинула світлу куртку. Завершили образ української знаменитості стильні окуляри.

Красуня посміхалася сонечку, мабуть, дочекавшись весняного тепла.

"Кольоротерапія! 👯 ♀ ️ ",- написала Осадча.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів. Деякі навіть припустили про вагітність зірки.

"Колір настрою - синій!😍 ", "Катю, хто вас так добре фотографує?", "Межигір'я", " обожнюю синій😍вам личить ❤❤️", "яка хороша 😍 неймовірний Колір 🤤", "Синій тобі пасує", "а вона вагітна або мені здається?",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча, досягнувши великих висот в модельному бізнесі, і попрацювавши за кордоном, в 18 років повернулася на батьківщину. У зірки з'явився твердий намір стати тележурналісткою.

Катя стала займатися, виробляючи дикторську мову, і навчаючись української мови досконало.

Після наполегливої праці модель потрапила на "Перший національний" канал, і поступово вона стала завойовувати любов публіки.

Нагадаємо, Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і...".

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