Відома українська ведуча і модель Катерина Осадча показала, чим пишається у себе вдома
Популярні телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов одружилися у 2017 році, передає Politeka.net. Пара зараз виховує спільного сина, Івана, а також сина моделі від попереднього шлюбу, Іллю.
Попри завантажений графік обох батьків, вони приділяють увагу відпочинку в колі сім'ї. Осадча нерідко ділиться знімками спільного проведення часу.
Крім того, красуня іноді дає заглянути в їх будинок. Катя показує, як накриває стіл.
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А цього разу відобразила квітуче дерево.
"А вдома вже квітуча весна...",- написала Осадча.
Пізніше телеведуча прикрасила рослину чорними яєчками й похвалилася ними. Таким чином, зірка, мабуть, приготувалася до Великодня, який святкується другого травня.
Яйця були незвичними - великими й з різним малюнком.
Також ведуча показала, що читає книгу "Життя після смерті".
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс цього зробити неможливо.
Зазначимо, 28 березня Юрій Горбунов поділився кадром сімейної ідилії з дружиною і сином. Фото було зроблено під час прогулянки.
"Недільна прогулянка. Щасливі разом", - лаконічно написав телеведучий під фото.
Крім двох телеведучих і їхнього сина, в кадрі посміхалася подруга сім'ї продюсер FILM.UA Group та медіаексперт Ірина Костюк.
Варто відзначити, що у пари багато друзів в шоу-бізнесі. Зокрема, Потап став кумом Горбунова. Зіркові сім'ї навіть поруч живуть.
Нагадаємо, що Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і..."
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