Телеведущая позволила заглянуть к ней в дом

Известная украинская ведущая и модель Екатерина Осадчая показала, чем гордится у себя дома

Популярные телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году, передает Politeka.net. Пара сейчас воспитывает общего сына, Ивана, а также сына модели от предыдущего брака, Илью.

Несмотря на загруженный график обоих родителей, они уделяют внимание отдыху в кругу семьи. Осадчая нередко делится снимками совместного времяпрепровождения.

Кроме того, красотка иногда дает заглянуть в их дом. Катя показывает, как накрывает стол.

В этот раз запечатлела цветущее дерево.

"А дома уже цветущая весна...", - написала Осадчая.

Позже телеведущая украсила растение черными яичками и похвасталась ими. Таким образом, звезда, видимо, приготовилась к Пасхе, которая празднуется второго мая.

Яйца были необычными - крупными и с разным рисунком.

Также ведущая показала, что читает книгу "Жизнь после смерти".

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис этого сделать невозможно.

Отметим, 28 марта Юрий Горбунов поделился кадром семейной идиллии с женой и сыном. Фото было сделано во время прогулки.

"Воскресная прогулка. Счастливы вместе", - лаконично написал телеведущий под фото.

Кроме двух телеведущих и их сына, в кадре улыбалась подруга семьи продюсер FILM.UA Group и медиаэксперт Ирина Костюк.

Стоит отметить, что у пары много друзей в шоу-бизнесе. В частности, Потап стал кумом Горбунова. Звездные семьи даже рядом живут.

Напомним, что Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и..."

Как сообщала Politeka, Горбунов показал забавы с сыночком, пока мама не видит: "настоящий мужчинка!"

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