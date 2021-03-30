Известная украинская ведущая и модель Екатерина Осадчая показала, чем гордится у себя дома
Популярные телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году, передает Politeka.net. Пара сейчас воспитывает общего сына, Ивана, а также сына модели от предыдущего брака, Илью.
Несмотря на загруженный график обоих родителей, они уделяют внимание отдыху в кругу семьи. Осадчая нередко делится снимками совместного времяпрепровождения.
Кроме того, красотка иногда дает заглянуть в их дом. Катя показывает, как накрывает стол.
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В этот раз запечатлела цветущее дерево.
"А дома уже цветущая весна...", - написала Осадчая.
Позже телеведущая украсила растение черными яичками и похвасталась ими. Таким образом, звезда, видимо, приготовилась к Пасхе, которая празднуется второго мая.
Яйца были необычными - крупными и с разным рисунком.
Также ведущая показала, что читает книгу "Жизнь после смерти".
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис этого сделать невозможно.
Отметим, 28 марта Юрий Горбунов поделился кадром семейной идиллии с женой и сыном. Фото было сделано во время прогулки.
"Воскресная прогулка. Счастливы вместе", - лаконично написал телеведущий под фото.
Кроме двух телеведущих и их сына, в кадре улыбалась подруга семьи продюсер FILM.UA Group и медиаэксперт Ирина Костюк.
Стоит отметить, что у пары много друзей в шоу-бизнесе. В частности, Потап стал кумом Горбунова. Звездные семьи даже рядом живут.
Напомним, что Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и..."
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