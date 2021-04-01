Известная украинская ведущая и модель Екатерина Осадчая покорила естественной красотой

Украинская знаменитость нередко хвастается внешностью без косметики, передает Politeka.net. В свои 37 лет звезда может похвастаться красивым тоном лица и свежим видом.

Все дело в том, что уход за собой у звезды базируется на таких составляющих: нормальный сон, здоровое питание, питьевой режим и продуманный адекватный уход.

В одном из интервью Осадчая призналась, что увлажняет кожу с помощью качественной косметики. По мнению красотки, лучше купить себе дорогое уходовое средство, чем новую одежду. Однако стоит помнить, что дорогой крем не поможет, если неправильно питаться.

Поэтому звезда так хорошо выглядит без макияжа. В этот раз Катя покорила естественной красотой, сидя в машине. Она лишь подчеркнула взгляд тенями и тушью.

Звезда нежилась в солнечных лучах. Она улыбалась.

Для своей поездки модель выбрала полосатую кофту.

"На море", - написала звезда.

Стоит отметить, что кроме себя телеведущая запечатлела море из окна машины. Вероятно, звезда приехала на отдых.

Напомним, Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве в благополучной семье. С детства она была творческой личностью - посещала уроки музыки и упорно занималась в танцевальном ансамбле «Соколята».

Красотка росла высокой, именно поэтому поступила в Киевскую модельную школу «Багира», а в 13 лет уже вступила в мир модельного бизнеса.

Напомним, что Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и..."

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