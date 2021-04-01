Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя, заинтриговав видом

Как пишет Politeka.net, Осадчая уже успела проникнуть в сердца украинцев, появившись во множестве проектов. Девушка не забывает развивать и социальные сети. Красотка собрала более миллиона поклонников в Инстаграм, где часто проводит анонсы своих проектов.

Этот раз не стал исключением. Осадчая опубликовала фото, где прогулялась в красном платье. Наряд трепало ветром и он поднялся достаточно высоко, чтобы красотка смогла похвастаться ножками.

"Сегодня снимаем в теплых краях. Скоро в "Світському житті", - написала под фото девушка.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая сильно красивая", "А красный вам идет, быстрее бы достать босоножки", "Добрый вечер", "Молодая, умная, красивая", "Девушка-весна", "Просто обворожительная", "Очень красивая. Все в тон, люблю", "Тоннель любви".

Мы писали, что звезда «1+1», ведущая шоу «Голос країни» Екатерина Осадчая удивила внешним видом на съемках.

На свежем фото звезда появилась в странном ажурном платье с баской, которое визуально укоротило стройные длинные ножки красотки, которая начинала свою карьеру в модельном бизнесе. На фото верхняя часть тела телеведущей казалась длиннее, чем нижняя.

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