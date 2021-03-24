Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая показала, как проводит время в Грузии в компании известного «холостяка» Иракли Макацарии

Как известного, ведущая программы «Світське життя» недавно отправилась в Грузию и теперь делится оттуда свежими фото. При этом, поехала Осадчая без своего мужа, Юрия Горбунова, который остался дома.

Как пишет Politeka.net, на новых снимках, опубликованных в Инстаграм, Осадчая появилась вместе с Иракли Макацария, полюбившимся украинцам как главный герой шоу «Холостяк 6» и участник «Танців з зірками».

Как выяснилось, Иракли отмечает 24 марта день рождения.

«Многая и благая лета, Иракли. Пусть осуществляются все мечты! Присоединяйтесь и вы к поздравлениям в коментариях. И ждите уже вскоре наше яркое интервью из Тбилиси», - говорится в подписи.

На снимках Осадчая позирует в ярко-желтом пальто и сером берете. Макацария рядом с ней выглядит довольным и заметно похудевшим.

Подписчики тут же принялись комментировать пост.

«Я вот не понимаю, кто придумал что этот чел красавчик???? Ну обычный, стандартный чел. Всё просто: заплатил за пиар», «Заплатил или нет но харизма при нем», «Очень красивая пара», «Завидую белой завистью, была в Грузии оооооо понравилось», «Хорошо смотритесь! Пора жениться!», - пишут люди.

Напомним, Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и...".

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