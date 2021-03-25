Известный украинский телеведущий и актер, супруг Екатерины Осадчей, Юрий Горбунов удивил сменой амплуа
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Горбунов показал фото, на котором запечатлен с гитарой в руках.
«А вы часто берете в руки музыкальные инструменты ли все оставили в школьных временах? Трем «блатным» аккордам меня брат научил, но муз.школа затем подтянула навыки!» - написал он.
Горбунов нарядился в джинсовую курточку поверх футболки с принтом и светлые джинсы.
"А гитара Тебе к лицу!", "Шикарный вид", - восхитились в Сети.
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Ранее Горбунов рассказывал, что именно этот инструмент помогал в юности ему покорять сердца девушек.
«Помню, как в юности я часто играл на гитаре песни модных тогда рок-групп во дворе. В меня были влюблены все девушки нашего двора благодаря гитаре. Затем эти умения мне очень пригодились в театральном институте», - признавался артист.
Помимо гитары Юрий Горбунов также умеет играть на фортепиано.
По словам Горбунова, любовь к музыке у него от мамы. Бронислава Федоровна, которая работала воспитателем в детском саду, играла на бандуре.
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