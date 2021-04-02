Известная телеведущая Катя Осадчая показала, как проходит отдых

Как пишет Politeka.net, Осадчая является одной из самых популярных телеведущих в Украине. Красотка покорила сердца зрителей, участвуя в различных проектах, запомнившись любимым предметом гардероба - различными шляпками. Не забывает Катя подогревать интерес к своей персоне и в социальных сетях.

В этот раз Осадчая позировала в шортиках и блузке, которую завязала на животике. Девушка стояла на яхте, демонстрируя роскошные ножки. Не забыла Катя и о головном уборе, под которым спрятала голову от солнца.

"Когда фильтры не нужны", - написала Осадчая под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень классный образ у Вас, Катя", "Красотка", "Очень красиво", "Это где?", "У кого длиннее ноги, у Оли или Кати???", "Все, как в голливудском фильме. Море, яхта и красотка", "Вау!!! Красавица! Какие краски".

Мы писали, что популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая повеселила яркими фото с дня рождения Дмитрия Монатика.

На опубликованных ею фото можно увидеть, что по случаю своего дня рождения певец устроил вечеринку во дворе особняка. На снимке видна импровизированная красная дорожка и яркие шарики.

Напомним, Осадчая позволила заглянуть под платье, не удержав его на ветру

Такжее Politeka писала, что Катя Осадчая понежилась в солнечных лучах, впечатлив естественной красотой

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