У Евгения Кошевого, лидера "Квартал 95" на днях было день рождение, которое он отметил, в частности, и на работе. Катя Осадчая из "Світського життя" также отправилась поздравить именинника

Как передает Politeka.net, в сторис паблика в Инстаграм программы "Світське життя" ведущая разместила свое фото в наряде, в котором отправилась к Кошевому, заявив, что под постом с поздравлениями разгорелась дискуссия о ее наряде.

В посте-поздравлении Катя написала: "День рождения без отрыва от производства😉 Заскочили на репетиции «Вечернего квартала» и присоединились к поздравлениям Евгения Кошового🥳".

Поклонники не оставили пост без внимания, удивившись внешнему виду Евгения, а также наряд у Осадчей:

"Катя схожа на медичну сестру", "Після зими всі вагітні😂", "Медична сестра з пацієнтом? 😂", "Кошовий - вагітний 👏", "Как то, очень смешно!!!!😂Пациент и врач!((😢😢😢😂😂😂", "Ну і пузо наїв", "Медсестра з пацієнтом 🤮", "Рубрика "мужчин береминяшек", "Ого как они все набрали вес.😮 Ребята пора худеть.🙌", "Это тот которому Pohuy😢😢😢 Мне на него теперь так же", "Вітаю, але на якому він місяці?)))", "Какой ужасный вид😠 пижама растянута", "Ну и вид у Кошевого, он в зеркало смотрит?", - ополчились на артистов поклонники.

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