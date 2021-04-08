Известная телеведущая Катя Осадчая показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, главная любительница головных уборов Украины не первый год впечатляет фанатов интересными образами. Звезда сверкает не только на телеэкранах, но и в социальных сетях, где радует поклонников не только обычными фото, но и довольно пикантными фотосессиями.

Этот раз не стал исключением, ведь Осадчая показала, как гуляла у берега моря. Катя была в легком полупрозрачном платье, которое легонько поднял ветер, и фанаты сразу заметили округлившийся животик. В наряде было довольно большое декольте и можно сразу заметить, что белья девушка не надевала.



"Екатерина, что-ли при надежде", - написала одна девушка.



"Скоро все узнаем", - ответили любопытным глазам.

"Воспоминания о тепле. А результаты нашей командировки смотрите уже в эту субботу. И с нетерпением ждем лето дома", - написала Катя под фото.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Счастливая, любимая, красивая", "Непревзойденная красотка", "Люблю"

Мы писали, что известная телеведущая Катя Осадчая порадовала украинцев вкусным постом, показав свои гастрономические таланты.

В своем Инстаграм Катя Осадчая разместила новое фото, на котором позирует в белоснежном наряде у кухонного стола с доской для резания, на котором красуются порезанные для салата помидоры черри, и сыр.

Напомним, модница Осадчая оконфузилась с нарядом звезды «Голосу країни» за 24 тысячи

А еще Politeka сообщала, что беззаботная Осадчая вдали от Горбунова показала свои приключения с известным "холостяком"

Также Politeka писала, что Осадчая в мини-шортиках на яхте "бросила вызов" Поляковой



