Известная телеведущая Катя Осадчая порадовала украинцев вкусным постом, показав свои гастрономические таланты

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Катя Осадчая разместила новое фото, на котором позирует в белоснежном наряде у кухонного стола с доской для резания, на котором красуются порезанные для салата помидоры черри, и сыр. Сама же телеведущая поделилась с поклонниками своим "секретом" рассказав, что готовка для нее отдельный вид творчества.

Для меня готовка - это отдельный вид творчества, я люблю приправы и везу их из разных уголков мира, люблю рецепты, ведь готовить одно и то же надоедает, как мне, так и домашним", - призналась Катя.

Также телеведущая рассказала о своем пристрастии к посуде. "Отдельная страсть - посуда, от ножей и кастрюль до фарфора и столового серебра. В последнее время мне кажется, что все это я уже люблю больше, чем одежду", - рассказала Осадчая, а заодно поделилась с поклонниками своим открытием, немецким брендом посуды.

Поклонники, среди которых на странице у Кати множество женщин согласились со знаменитостью, что приготовление кушать, это сродни написанию картин.

"Да-да, готовить - это творчество! Для меня сродни написанию картин) ты смешиваешь специи и вкусы, как краски на полотне)", многие фанаты Кати подметили, что в белоснежном костюме готовить не слишком удобно, и посмеялись на знаменитостью, указав, что все в ее посте выдает рекламу:

"Я тоже так, надену роскошный костюм и начинаю готовить", "Якби ще та посуда була доступна простим людям!!!!", "Ви що завжди одне й те саме блюдо готуєте «сир і помідори»? і тільки одяг змінюєте)))", "Катя, а в рамочке на стене, чье творчество?", "Одежда как раз, чтобы что-то жарить! 😂", "В такой одежде очень удобно готовить😂", "И я очень люблю готовить! Особенно что-то новенькое!", - написали поклонники.

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