Известная украинская певица Ирина Билык 6 апреля отметила 51-ый день рождения, и получила массу поздравлений, в том числе от звезд

Ирина Билык родилась шестого апреля 1970 года, передает Politeka.net. Благодаря своему творчеству артистка завоевала большую популярность и любовь публики.

В день рождения певица получила массу поздравлений родных, поклонников и коллег по сцене. Одной из поздравляющих стала телеведущая Катя Осадчая, которая в своем сторис вспомнила прошлогоднее фото, сделанное в честь особенной даты - на праздничной вечеринке в честь 15-й годовщины проекта "Світське життя".

В кадре предстали Ирина Билык с младшим сыном, Табризом, а рядом с ними позировали старший сын звезды - Глеб Оверчук со своей возлюбленной.

Отметим, своего первого сына певица родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука. Однако некоторые пользователи сети увидели его сходство с известным певцом Андреем Кузьменко (Кузьма Скрябин), о чем тогда написали в комментариях, сделав комплименты.

"А Глеб чем-то очень похож на Кузьму, поразительно!!! Очень красивые дети!!! 😍😍😍😍😍 ", "Люди, сын реально похож на Кузьму! Телосложение ... руки особенно, такие как у Андрея! Я в шоке! Это жизнь ... Бывает ... Ну, реально, похож!", "Какие шикарные волосы у Вашего старшего сына. Это мечта всех девчонок 😊", - написали пользователи сети.

Отметим, в одном из интервью Билык рассказала, что ее сын учится на звукорежиссера, играет в группе на барабанах, а также помогает ей с дизайном футболок.

Напомним, что 50-летняя Билык ночью понежилась у бассейна, озадачив внешним видом: "Время совсем не щадит".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Билык заговорила о любимых мужчинах после скандальных браков и разводов: "Он умер...".

Также Politeka писала, что Билык блеснула фигурой в лосинках перед "расфуфыренными" звездами "Женского Квартала": "Наслаждайтесь".