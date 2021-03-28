Известная украинская певица Ирина Билык появилась на популярном шоу "Квартала 95"

Звезда продолжает радовать поклонников своим талантом, сообщает Politeka.net. Артистка выступает на различных мероприятиях и концертах. В этот раз певица пришла на шоу "Женского Квартала".

Соответствующие фото были размещены в официальной группе "Квартал 95".

Билык выбрала полностью черный лук - платье, лосинки, плащ, сапожки и шляпка. Певица стояла на сцене в компании "расфуфыренных" звезд "Квартала" - Марты Адамчук, Веры Кекелии и Анастасии Оруджевой.

"Сегодня в гостях у девушек @zhenskiykvartal_official - непревзойденная @bilyk_iryna!

Включайте... и наслаждайтесь отличным юмором и красотой!", - написали авторы поста.

Почти за час публикация собрала почти 700 лайков и немного комментариев в основном в виде смайликов.

"Вауу🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Ирина Билык после съемок в "Квартале 95", выступление которой покажут в записи, отправилась на отдых в Египет.

Известная блондинка показывает, как проводит время. На одних из последних кадров звезда предстала в удобной свободной одежде, скрывающей ее фигуру, шапке, плаще и крупных солнцезащитных очках.

Поклонники нередко отмечают, что за подобными "балахонами" артистка прячет фигуру, которая далека от идеала.

Однако нельзя отрицать, что артистка все же очень следит за собой и выглядит превосходно в свои 50 лет.

Напомним, что язвительная Никитюк пристыдила Билык на курорте в Египте: "Типа, что Ира, мне после вас..."

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык неожиданно столкнулась с бывшим и рассказала об искушении: "Девчонки, посоветуйте..."