Известная украинская певица Ирина Билык рассказала о неожиданной встрече со своим бывшим и его новой избранницей

50-летняя артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Судя по геоданным, Билык отправилась на отдых в Египет, где ее и ждала встреча с одним из бывших возлюбленных.

«Вечером прогуливаясь по пирсу в отеле неожиданно встретила своего бывшего с его спутницей, но мы не подали вида, что знаем друг друга. Чуть позже получила смс - "Прекрасно выглядишь, встретимся на кофе?" Девчонки посоветуйте, как бы вы поступили в этой ситуации?», - написала звезда.

Свой пост она сопроводила снимком, сделанным на том самом пирсе. Судя по всему, на курорте оказалось довольно прохладно, ведь на вечернюю прогулку певица вышла в ветровке и штанах.

Подписчики звезды тут же принялись комментировать ситуацию и давать певице советы.

«Не встречалась бы... Бывший он и есть бывший», «написала бы ... что кофе уже давно не тот, он горчит», «Я бы проигнорировала и не тратить на него время», «У вас любящий муж, ребенок, вы счастливы, зачем вам прошлое, если он упустил такую женщину, живите настоящим», «Спросите у мужа», - пишут люди.

Недавно Билык раскрыла, что уже год они с мужем живут на расстоянии. По словам певицы, это не могло не создать проблем для их интимной жизни.

Напомним, Билык после долгой разлуки с мужем рассказала о сложностях в интимной жизни: "Проблема с...".

Как сообщала Politeka, эпатажная Билык на отдыхе удивила нелепым видом в отельном номере: "Как всегда".

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык заинтриговала отчаянной выходкой: "Все непонятное и необычное...".