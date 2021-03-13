Знаменитая украинская певица Ирина Билык разместила загадочный кадр с зачеркнутым лицом, озадачив поклонников

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм певица разместила фото, лицо на котором заштриховала мазком черной краски.

На фото Ирина предстала в шикарном темно-синем атласном наряде, сидя на кресле на фоне Марса. Это кадр из клипа, который несколько дней назад презентовала певица, после длительного перерыва. В целом песня "Не стримуй погляд", на украинском языке, понравилась поклонникам певицы, да и клип в целом создает космический, страстный и даже магический образ, в котором Ирина извивается, жестикулирует руками и даже гладит свое тело.

В новом посте Ирина написала: "Все что непонятное и необычное, интригующее и влечет одновременно! А вы поняли, о чем эта песня?", - поинтересовалась певица.

Поклонникам понравился образ Ирины, они неоднократно комментировали кадры клипа, который переносит зрителя в космос с кружащимися планетами и звездами. Все мерцает и переливается, наполняется магией.

Стоит сказать, что в клипе Ирина использовала "магический" мейкап, создав вокруг глаз также космический эффект.

Поклонники задумались над темой песни, некоторые признались, что не поняли о чем песня. А другие предположили, что песня о новой любви.

"Ні", "Про нову історію кохання❤️❤️❤️🙌", "🙌", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - отозвались поклонники.

А вот и сам клип, которій представила 50-летняя певица:

Напомним, что загадочная Билык во всем черном и с цепями собралась покинуть Землю: «Все возможно в этой жизни».

Как сообщала Politeka, 50-летняя Билык "превратилась" в колдунью, магические кадры: "Просто завораживает..."

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