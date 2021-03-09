Популярная Ирина Билык обрадовала поклонников новым, долгожданным клипом

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу знаменитости.

Ирина Билык является одной из успешных звезд украинской эстрады, чей творческий путь начался не вчера. У блистательной артистки есть свои поклонники, которым по-настоящему понравился новый клип на песню "Не стримуй погляд", появившийся 9 марта.

Премьера обещает быть громкой, если судить, по отзывам фанатов. Небольшой фрагмент был обнародован на странице Ирины. Само действие клипа переносит Билык в космос, везде кружатся планеты, видно темное небо и облака.

В кадре, когда Билык смотрит вдаль на фоне большой луны,

Ирина Билык выбрала для клипа темный наряд, украшенный серебряными вкраплениями. В руках она держит красивое круглое украшение, которое периодически прячет в руках, при этом свет планеты гаснет.

Все мерцает и переливается, наполняется магией. Однако самым загадочным является образ незнакомца. Его не показывают прямо, а только частями, это придает таинственность всему действию.

"Спустя несколько месяцев со дня выхода релиза песня "Не стримуй погляд" получила тысячи восторженных откликов и мы с моею командою не на минуту не сомневаясь, решили дать ей красивую и магическую визуализацию. Уверенна. Что с её помощью песня наберет абсолютно других красок! Очень благодарна всей команде" - призналась Билык фанатам.

Подписчики оценили старание звезды, написав ей множество комплементов.

"Ирочка очень люблю и как женщину и как талантливого необыкновенно с глубокой чувственной и ранимой душой. Новых песен и успехов. Любви, красоты, долголетия, Вам и вашему безграничному таланту Всё модно, всё трендово, всё органично, всё сЭкс! Очень круто! Ирочка, с премьерой"

Напомним, бывший муж Билык покорил сердца украинок.

Как сообщала Politeka, Билык обратилась к украинкам с серьезным разговором.

Также Politeka писала, Билык пожаловалась на проблемы в личной жизни.