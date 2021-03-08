Известный украинский хореограф, участник "Танців з зірками" и бывший муж певицы Ирины Билык Дмитрий Дикусар ошеломил признанием

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал яркий снимок, на котором предстал в очень соблазнительном виде. Взгляд Дикусара буквально сводил с ума.

«Милые, добрые, нежные и не очень, окрыляющие и приземляющие, ненаглядные и сводящиеся с ума женщины!!! Я так хочу, чтоб вас любили каждый день... Искренне, бескорыстно, всем сердцем... И пусть ваше сердце отвечает взаимностью, ибо любить куда круче, чем быть любимым (если уж сравнивать...)», - начал свое поздравление Дикусар.

Он добавил, что готов стать тем, кто признается в любви всем женщинам, которые сегодня не услышали слов любви.

«Люблю вас прекрасные и неповторимые! Берегите себя и наслаждайтесь собой! Не продавайте и не предавайте себя! Знайте, что настоящим вам нет цены... Крепко обнял!», - подписал фото артист.

В комментариях отписались десятки женщин, которым буквально снесло голову от комплиментов хореографа.

«Потрясающее поздравление», «В самое сердце», «Спасибо! Мастер слова», «Ой, как мило», «Спасибо!))) Как круто сказано! Аж крылья за спиной почувствовала! Вы замечательный!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что экс-муж Билык Дикусар раздразнил горяим видом в образе Джеймса Бонда: «Вам бы в фильмах играть».

Как сообщала Politeka, голубоглазый экс-муж Билык Дикусар пленил соблазнительной щетиной и глубоким видом: «Взгляд льва».

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