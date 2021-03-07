Відомий український хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар, який три роки прожив у шлюбі з Іриною Білик, підкорив гарячим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував дуже незвичайне фото. Він зняв своє обличчя крупним планом, підкоривши неймовірним кольором очей. Блакитні очі хореографа на знімку виглядали просто чарівно. Спокуслива щетина надавала фото особливий шарм.

"Вірите в долю? Відчуваєте подих життя?",- підписав фото хореограф.

У коментарях шанувальники стали розхвалювати Дмитра, роблячи йому компліменти.

"Який погляд, Дмитро, ви напрочуд глибокі. Пам'ятаю ваш виступ і кожне слово на вагу золота про віру в себе і свої можливості, про мрію, про ваш шлях в спортивних бальних танцях. Ви-титан, впевненість і в погляді, і в дії!", "Ох вже ці бездонні блакитні очі...", "Так глибоко, що страшно потонути», «дуже красиві блакитні очі», «який погляд», "погляд Лева", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дмитро Дікусар вразив мужнім образом у новій фотосесії. Він позував в стильному чорному костюмі, сидячи в кріслі і закинувши одну ногу на іншу. Дікусар був дуже задумливим, в його образі відчувався якийсь магнетизм.

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