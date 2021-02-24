Солістка "НеАнгелів" Слава Камінська збентежила несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 36-річна співачка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям разом з екс-чоловіком Ірини Білик хореографом Дмитром Дікусаром.

Парочка перебувала в танцювальному залі. Вони спочатку обіймалися, знімаючи себе на телефон. Слава здивувалася, якого прекрасного небесного кольору очі у Дмитра, що навіть не стримала емоцій.

"Які очі у тебе блакитні! Блакитніше, ніж у мене!, - вигукнула дівчина з награною образою і посміхнулася, - Добре, що тільки очі..."

Після цього Камінська з Дікусаром, судячи з подальших кадрів, приступили до тренування. Співачка в спокусливому вбранні закинула ніжку на хореографічний верстат (де зазвичай проводиться розтяжка) і при цьому не випускала камери з рук. Дмитро відразу ж вхопився руками за її ногу - що він там з нею робив, на жаль, Слава не зняла, зате показала своє відображення в дзеркалі - дівчина аж закричала (напевно, від болю) - тренування вдалося.

Як відомо, раніше Камінська та Дікусар разом брали участь в шоу "Танці з зірками" - і хоч пара протрималася на проєкті всього два ефіри, глядачі встигли побачити між ними іскру. Масла у вогонь підливала й сама Слава, публікуючи романтичні знімки з танцюристом.

Пізніше, коли ведуча Катя Осадча вирішила розставити всі крапки над "i" та відкрито запитала у солістки, чи правда, що у них роман, Камінська поспішила спростувати чутки. За її словами, вона дійсно закохана, але не в Дмитра.