Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская обескуражила неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, 36-летняя певица опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием вместе с экс-мужем Ирины Билык хореографом Дмитрием Дикусаром.

Парочка находилась в танцевальном зале. Они сначала обнимались, снимая себя на телефон. Слава изумилась, какого прекрасного небесного цвета глаза у Дмитрия, что даже не сдержала эмоций.

"Какие глаза у тебя голубые! Голубее, чем у меня!, - воскликнула девушка с наигранной обидой и улыбнулась, - Хорошо, что только глаза..."

После этого Каминская с Дикусаром, судя по дальнейшим кадрам, приступили к тренировке. Певица в соблазнительном наряде закинула ножку на хореографический станок (где обычно проводится растяжка) и при этом не выпускала камеры из рук. Дмитрий сразу же ухватился руками за ее ногу - что он там с ней делал, к сожалению, Слава не засняла, зато показала свое отражение в зеркале - девушка аж закричала (наверно, от боли) - тренировка удалась.

Как известно, ранее Каминская и Дикусар вместе участвовали в шоу "Танці з зірками" - и хоть пара продержалась на проекте всего два эфира, зрители успели увидеть между ними искру. Масла в огонь подливала и сама Слава, публикуя романтические снимки с танцором.

Позднее, когда ведущая Катя Осадчая решила расставить все точки над "i" и открыто спросила у солистки, правда ли, что у них роман, Каминская поспешила опровергнуть слухи. По ее словам, она действительно влюблена, но не в Дмитрия.