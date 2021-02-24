Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская обескуражила неожиданными кадрами
Как передает Politeka.net, 36-летняя певица опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием вместе с экс-мужем Ирины Билык хореографом Дмитрием Дикусаром.
Парочка находилась в танцевальном зале. Они сначала обнимались, снимая себя на телефон. Слава изумилась, какого прекрасного небесного цвета глаза у Дмитрия, что даже не сдержала эмоций.
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После этого Каминская с Дикусаром, судя по дальнейшим кадрам, приступили к тренировке. Певица в соблазнительном наряде закинула ножку на хореографический станок (где обычно проводится растяжка) и при этом не выпускала камеры из рук. Дмитрий сразу же ухватился руками за ее ногу - что он там с ней делал, к сожалению, Слава не засняла, зато показала свое отражение в зеркале - девушка аж закричала (наверно, от боли) - тренировка удалась.
Как известно, ранее Каминская и Дикусар вместе участвовали в шоу "Танці з зірками" - и хоть пара продержалась на проекте всего два эфира, зрители успели увидеть между ними искру. Масла в огонь подливала и сама Слава, публикуя романтические снимки с танцором.
Позднее, когда ведущая Катя Осадчая решила расставить все точки над "i" и открыто спросила у солистки, правда ли, что у них роман, Каминская поспешила опровергнуть слухи. По ее словам, она действительно влюблена, но не в Дмитрия.
Напомним, что Дмитрий Дикусар попал в ДТП, появились вопиющие подробности: "Даже не тормозила...".
Также Politeka писала, что Дикусар поразил заявлением, вызвав бурю эмоций: «Дима! Не пойму твоих проблем…».