Телеведущая Леся Никитюк вместе с певицей из "НеАнгелов" Славой Каминской эпатировали публику дерзкой выходкой
Как передает Politeka.net, 33-летняя Леся опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала вместе со Славой за любопытным занятием.
Каминская позировала в рубашке и стильном синем костюме, состоящем из жилетки и брюк, а Никитюк в черной обтягивающей кофточке, зеленой мини-юбке и ажурных колготках.
"Девчачьи забавы" попали на камеру. Певица протянула руку к ведущей, ухватившись за бюст последней. Леся, судя по всему, была не против.
"Ты что, еще грудь не сделала?", - говорится в подписи на первом кадре и "Ты что, ложишься уже спать?" на втором.
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"Как вам такой поворот событий", - добавила ведущая.
Никитюк таким образом сделала анонс своего очередного "стори-сериальчика", героями которого становятся ее звездные подружки. До этого девушка засняла подобные кадры с Машей Ефросининой и Екатериной Кухар.
К примеру, на кадрах с Машей ведущая также пошутила насчет своего бюста. Ефросинина бесцеремонно заглянула в декольте Леси, оттопырив кофточку пальцем: "Пишут, что ты себе грудь сделала..."
Кроме того, Ефросинина сделала вид, что собирается лизнуть Никитюк ногу, когда та парировала, что "сделала" себе только их.
"Дай лизну, попробую, из натуральных ли материалов", - говорилось в подписи на кадрах.
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