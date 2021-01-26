Український хореограф Дмитро Дікусар поділився з шанувальниками філософськими думками
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому позував у стильному чоловічому костюмі. Дікусар сидів у кріслі, опустивши голову. Він виглядав задумливим і, одночасно, сумним.
"Кожен день я народжуюся заново. Вмираю і вранці знову народжуюся. Звучить жорстко, але після того, як навчився мудрувати, захотілося навчитися закрити рот і послухати. Тому, вранці корисно згадувати, що все що ти там знаєш, вже вчорашня інформація... Всім привіт!",- підписав фото Дікусар.
У коментарях йому залишили масу відгуків і компліментів.
"Діма! Я не зрозумію твоїх проблем! Ти супер!", "Який ви...Це не просто красиві фото..відчувається, що в них ваша сутність, ваша душа..Ви не грали, не думали як будете виглядати-просто були собою і ось в цьому вся чарівність!", "Дуже глибоке фото", " Ну чому? Чому ти такий?", "Досить мудрувати))) чекаємо ще глибоких фотографій», - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Дікусар три роки прожив у цивільному шлюбі зі співачкою Іриною Білик, яка була набагато старше танцюриста. Парочка познайомилася під час участі в проекті «Танці з зірками».
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